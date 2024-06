Burgfestspiele geben Gastspiel: Die „Sonny Boys“ wirbeln über den Rosenhof

Am Dienstag, 23. Juli, gastieren die Burgfestspiele Mayen im Rosenhof der Reichsburg Cochem. Aufgeführt wird bei dem Gastspiel das Stück „Sonny Boys“ von Neil Simon.

Zum Inhalt: Zwei alternde Komiker beschließen, ihrer Karriere und ihrer Freundschaft nach elf Jahren Funkstille eine letzte Chance zu geben. Willie Clark (Thorsten Hamer) verlässt seit Jahren sein heruntergekommenes Hotelzimmer nicht mehr. Gemeinsam mit seinem Bühnenpartner Al Lewis (Michael Ophelders) war der früher als gefeiertes Comedy-Duo „Sonny Boys“ auf den Bühnen und in den Fernsehstudios Amerikas unterwegs. Aber eines Tages verließ Al seinen Partner im Streit – seither haben die beiden kein Wort mehr miteinander gewechselt.

Doch dann tut sich die Chance für eine Versöhnung auf: Das Fernsehen plant eine große Nostalgieshow, in der das ehemalige Erfolgsduo noch einmal seinen erfolgreichsten Sketch aufführen soll. Willies Nichte und Agentin Claire (Alexandra Marinescu) versucht verzweifelt, die beiden Streithähne zu überreden, das Kriegsbeil für diesen einen Tag zu begraben. Zähneknirschend willigen sie in einen gemeinsamen Probentermin ein. Neil Simon zählt zu Amerikas erfolgreichsten Broadwayautoren. „Seine brillante, mehrfach verfilmte Komödie ,Sonny Boys' steckt voller Situationskomik und pointierter Dialoge – gewürzt mit einer Prise Melancholie“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die zweistündige Fassung für die Burgfestspiele hat deren Intendant Alexander May inszeniert. Veranstalter in Cochem ist die Reichsburg Cochem GmbH.

Karten für die Aufführung inklusive Shuttletransfer vom Endertplatz und Begrüßungssekt gibt es für 31 Euro. Tickets im Onlineshop der Reichsburg unter https://reichsburg-cochem.ticketfritz.de Mitglieder der Volksbank Cochem, die die Aufführung unterstützt, erhalten 5 Euro Rabatt und die Tickets in der Volksbank. Shuttle-Transfer ab 19 Uhr vom Endertplatz.