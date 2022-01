Bundesversammlung: Auch Cochem-Zeller wählen neues Staatsoberhaupt

Wenn am 13. Februar dieses Jahres die Bundesversammlung in Berlin zusammenkommt, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen, werden auch drei Cochem-Zeller ihre Stimme im Bundestag abgeben dürfen. Wahlleute bei der 17. Bundesversammlung sind nämlich MdL Anke Beilstein (CDU) aus Ernst, MdL Benedikt Oster (SPD) aus Binningen sowie die stellvertretende Ministerpräsidentin Katharina Binz (Bündnis 90/Die Grünen), die ebenfalls aus Cochem-Zell stammt. Die Bundesversammlung setzt sich zusammen aus allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages und ebenso vielen in den Landesparlamenten gewählten Wahlleuten.