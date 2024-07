Plus Ediger-Eller/Berlin

Bund spendiert Geld aus Sonderprogramm: 250.000 Euro für die Sanierung von St. Martin

Von Dieter Junker

i Das mächtige Gotteshaus St. Martin prägt das Ortsbild von Ediger. Pfarrer Jijo Antony hofft darauf, dass möglichst bald die Sanierungsarbeiten beginnen. ⋌ Foto: Dieter Junker

Gute Nachrichten für die Katholiken in Ediger-Eller. Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat in dieser Woche 250 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes für die Sanierung der Kirche St. Martin in Ediger bewilligt. Dies teilten die beiden hiesigen Bundestagsabgeordneten Carina Konrad (FDP) und Marlon Bröhr (CDU) mit.