Bund fürs Leben hält: Immer weniger Ehescheidungen im Kreis Cochem-Zell

Von Dieter Junker

i Der Bund fürs Leben hält mitunter kein Leben lang. Doch die Anzahl der Scheidungen in Cochem-Zell ist überschaubar. Symbol Foto: Patrick Pleul/dpa

Wer sich in Cochem-Zell „ewig bindet“, prüft offenbar besonders genau, „ob sich das Herz zum Herzen findet“, wie es Friedrich Schiller in seinem Lied von der Glocke so schön beschrieben hat. Jedenfalls legt ein Blick auf die Scheidungszahlen im Landesvergleich diese Annahme nahe.