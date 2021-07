Büros aus Essen, Herford und Bad Urach kommen zum Zuge

Die Objektplanung für die Freianlagen des künftigen Erlebnisbades Zeller Land geht an das Büro Schröder Landschaftsarchitekten & Ingenieure in Essen. Die Tragwerksplanung soll das Herforder Büro Grage, Gesellschaft für Tragwerksplanung, übernehmen. An das Planungsbüro Fritz (Bad Urach) gehen die Objektplanung für das Gebäude und die Innenräume sowie die Fachplanung, was die technische Ausrüstung des künftigen Bades angeht.