Wenn Jessica Loosen in den Orten der Verbandsgemeinde Kaisersesch unterwegs ist, ihre Flyer verteilt, freut sie sich über Gespräche und viel positives Feedback für ihre Bewerbung: Die 38-jährige, sie ist Angestellte im Öffentlichen Dienst, tritt bei der Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kaisersesch am 20. März als parteiunabhängige Bewerberin an. Im Bewerberquartett, Amtsinhaber Albert Jung, Gerhard Weber (CDU) und Hans Günter Labonte (SPD), ist sie die einzige Frau.