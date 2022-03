Am 20. März sollte neben einem neuen Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin für die VG Kaisersesch auch das Ortsbürgermeisteramt in Kalenborn per Urwahl neu besetzt werden. In der kleinen Eifelgemeinde mit 230 Einwohnern ist bislang jedoch niemand bereit, die Nachfolge des noch amtierenden Ortsbürgermeisters anzutreten. Die RZ sprach mit Werner Arenz (59), der mit seinem sechs Gemeinderatsmitgliedern mehr als 22 Jahre die Dorfentwicklung entscheidend mitbestimmt hat.