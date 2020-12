Ulmen

Sowohl der Kreis Cochem-Zell wie auch die Verbandsgemeinde (VG) und die Stadt Ulmen haben mittlerweile die Petitionen, die Hermann Theisen aus Heidelberg an die Verwaltungen geschickt hatte, an ihre Ratsmitglieder weitergeleitet. Dies teilten die Verwaltungen dem Verwaltungsgericht Koblenz mit. Theisen hatte dort Klage erhoben, weil die Verwaltung in Ulmen die Briefe zunächst zurückgeschickt, die Kreisverwaltung die Briefe nicht weitergeleitet hatte (RZ berichtete).