Bücheler Tornados üben in Nörvenich

Eher von der Öffentlichkeit entrückt üben Bücheler Tornados zur gleichen Zeit in einer anderen Übung, „Steadfast Noon“. In der Nato-Übung, deren Zentrum der Fliegerhorst in Nörvenich ist, wird unter anderem der Transport von Atomwaffen trainiert. Beteiligt sind auch Luftstreitkräfte aus Belgien, den Niederlanden und Italien.