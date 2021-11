Während der Koalitionsverhandlungen der designierten Ampelregierung wurde über die nukleare Teilhabe Deutschlands sowie die in Büchel gelagerten amerikanischen Atomwaffen spekuliert (die RZ berichtete). Alfred Steimers, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen, sieht in dem nun vorliegenden Koalitionsvertrag starke Hinweise dafür, dass Deutschland auch in Zukunft seine in der Nato eingegangenen Verpflichtungen erfüllen wird. Der Standort Büchel sei somit nicht in Gefahr.