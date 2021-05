Der starke Niederschlag in den Wintermonaten, aber auch der regenreiche Mai haben dafür gesorgt, dass sich die Pegel in den Tiefbrunnen, aus denen das Wasser für den Kreis Cochem-Zell gewonnen wird, gut erholt haben und oft sogar einen um rund 1,5 bis zwei Meter höheren Pegelstand als im Vorjahr aufweisen. „Wir sind froh, dass es regnet, das hilft uns“, so Landrat Manfred Schnur im Werkausschuss.