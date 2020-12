Bruch mit Zells Stadtchef: Geigeordneter Hanjo Börsch tritt zurück

Zell

Die Moselstadt Zell hat zurzeit keinen Ersten Beigeordneten mehr. Grund: Schon mit Schreiben vom 4. März hat Hanjo Börsch von der SPD sein Ehrenamt als Beigeordneter sowie sein Ratsmandat niedergelegt. Was es durchaus in sich hat: Börsch geht diesen Schritt „in Anbetracht der unüberbrückbaren Differenzen zwischen meiner und ihrer Auffassung in verschiedenen Sachthemen sowie dem persönlichen Umgang mit meiner Person“, heißt es in dem Brief an Zells Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen. Der wiederum hatte Börsch gegenüber des Öfteren bemängelt, dass er in der Stadtpolitik – vorrangig aus beruflichen Gründen – zu selten Präsenz zeige. Noch vor der Stichwahl um den Chefposten im Zeller Rat hatte Börsch sich mit einer Wahlempfehlung hinter Döpgen gestellt, nicht hinter dessen damalige Kontrahentin Bettina Salzmann von der CDU. Das wäre inzwischen wohl undenkbar.