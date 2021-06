Bei der Bäcker-Innung Rhein-Mosel-Eifel war was gebacken – und zwar etwas sehr Leckeres: Wie in jedem Jahr fand die traditionelle freiwillige Brotprüfung statt, veranstaltet von der Bäcker-Innung Rhein-Mosel-Eifel rund um Obermeister Frank Klein, der Kreishandwerkerschaft Mittelrhein und dem Deutschen Brotinstitut. Erfreut zeigte sich „Brotsommelier“ Maik Wegner über das, was er zu verkosten bekam.