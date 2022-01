Bröhr in Ernst: Abgeordneter tourt durch Kreis Cochem-Zell

Die einzelnen Gemeinden und deren Bürgerinnen und Bürger aus seinem Wahlkreis kennenzulernen, die ihm bei der Bundestagswahl im vergangenen September ein Direktmandat für den Bundestag verschafft hatten, stand zu Beginn des Jahres ganz oben auf der persönlichen Agenda des CDU-Abgeordneten Dr. Marlon Bröhr. „Will man seine Heimat – im schönsten Wahlkreis der Republik gelegen – gut in Berlin vertreten, so muss man natürlich Land und Leute kennen”, so seine Aussage, bevor er eine für die nächsten Wochen angesetzte Mosel-, Eifel- und Hunsrücktour antrat. Die sieht für Cochem-Zell, nach bisherigen Zusammentreffen mit Gemeindeoffiziellen in Bremm, Beilstein, Bruttig-Fankel und Ernst, überdies noch weitere Vorstellungsbesuche vor.