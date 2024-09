Plus Briedel Briedeler Kirche feiert 250. Jubiläum: Viele Festbesucher wollen den Kirchturm erklimmen i Zum Tag des offenen Denkmals war die Briedeler Kirche einmal mehr ein Magnet für viele Gläubige. Für deren leibliches Wohl sorgten der Caritas-Helferkreis und die Frauengemeinschaft. Foto: Konrad Kaefer Mit großem Glockenklang war zum Tag des offenen Denkmals, kombiniert mit dem 250. Jubiläums des Gotteshauses, in die festlich mit Fahnen und Blumen geschmückte Kirche St. Martin Briedel eingeladen worden. Die Organisatoren zeigten sich mit den Besucherzahlen und dem großen Interesse zufrieden, wenn auch die Zahlen der lange zurückliegenden 200-Jahr-Feier nicht ganz erreicht wurden. Das teilt Ortschronist Hermann Thur mit, der den Verlauf des Tages zusammengefasst hat. Lesezeit: 2 Minuten

Zu Beginn begrüßte die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Katholischen Kirchengemeinde Zeller Hamm, Gabi Laskowski-Reis, die Teilnehmer und stellte in ihrer Ansprache rechnerisch fest, dass in den 250 Jahren der St.-Martin-Kirche rund 20 Millionen Gläubige das Gotteshaus aufgesucht haben. Domkapitular Monsignore Ottmar Dillenburg war zum Zelebrieren des Festhochamtes nach Briedel gekommen. In ...