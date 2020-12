Kail/Treis/Mayen

Normalerweise entstehen in der Brennerei Hubertus Vallendar in Kail Brände, die zu den besten der Welt zählen. Doch die Produktion von leckeren Alkoholika steht still. Dafür stapeln sich in der Brennerei derzeit 5-Liter-Kanister, in die momentan dringend benötigtes Handdesinfektionsmittel abgefüllt wird. Es ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von drei Familienunternehmen, die einen massiven Mangel beheben wollen, der mit der Corona-Krise aufgekommen ist.