Brandschutz: VG Ulmen reagiert auf heißere Sommer

Ulmen

Einstimmig hat der Rat der Verbandsgemeinde Ulmen während seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus „Zum Üßbachtal“ in Lutzerath mehrere wichtige Investitionen ins Feuerwehrwesen auf den Weg gebracht. Beispielsweise wurden je 105.000 Euro im Haushalt 2021 für zwei Wasser führende Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF-W) bereitgestellt, die an die freiwilligen Feuerwehren in Alflen und Bad Bertrich-Kennfus gehen sollen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der jüngsten Hitzesommer sind beide Anschaffungen einsatztaktisch von großer Bedeutung, unterstrich Alfred Steimers, Bürgermeister der VG Ulmen in seiner Haushaltsrede. Die Eifel-VG plant jedoch noch einige weitere Investitionen zur Verbesserung des Brandschutzes.