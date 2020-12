Düngenheim

Brand eines Dachstuhls in Düngenheim: Ein Feuerwehrmann leicht verletzt – erheblicher Sachschaden

In Düngenheim in der Hauptstraße ist es am Samstag gegen 16 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Es entstand ein hoher Schaden.