Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 15:47 Uhr

Unter Boutiquehotel versteht man in der Regel ein inhabergeführtes, individuelles und eher kleines Hotel, das sich von großen Häusern und Hotelketten abgrenzt. An der Mosel gibt es laut Jan Abbruzzino beispielsweise in Cochem oder in Reil Boutiquehotels. drü