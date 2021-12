An zwei Impfstellen in Cochem (Bauhof und Moselbad) sind am Wochenende insgesamt 636 Impfungen gegen Covid-19 verabreicht worden. Darunter waren „19 Zweit- und erfreuliche 46 Erstimpfungen“, wie Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem am Samstag bei Facebook bilanzierte. Zugleich bedankte sich der VG-Chef bei „den vielen Engagierten, ohne die ein solches Angebot nicht möglich wäre“.