In Höllenthal stehen Bonsai-Bäume. Dieter Metzen hat sie aufgestellt. Sein Beruf als Weinkaufmann führte ihn früher in Weinbau treibende Länder in der ganzen Welt. Während dieser Zeit hat er sich in seiner Freizeit auch botanische und Bonsai-Gärten angesehen. Dabei nahm er viele Anregungen mit und setzte sie im eigenen Garten um. Vor 27 Jahren begann er, Bonsai-Bäume zu züchten. Ein Freund schenkte ihm damals mit eine chinesische Ulme.