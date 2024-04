Plus Cochem

Blütenmarkt in Cochem: Traumhaftes Sonnenwetter und zahlreiche Zertifizierungen

Von Thomas Esser

i Traumhaftes Sonnenwetter Foto: Tom Esser

Ein traumhaftes Sonnenwetter mit fast schon hochsommerlichen Temperaturen war dem traditionellen Blütenmarkt des roten Weinbergpfirsich beschieden. Auf dem Endertplatz in Cochem hatten Marktbeschicker ihre Buden und Stände in Form eines Rondells aufgebaut, in deren Mitte es zahlreiche Sitzgelegenheiten an floral geschmückten Tischen gab. Ein Besuch.