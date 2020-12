Treis-Karden

Wie schwer ist eigentlich ein Tablett, das voller Gläser steht? Als Gast in einem Restaurant stellt man sich solche Fragen nur selten – ich nehme mich selbst davon nicht aus. Die Prioritäten liegen für den Restaurantbesucher einfach nicht darauf, welcher Aufwand und welche Anstrengung in der Gastronomie stecken. Am Ende zählt das Ergebnis auf dem Teller – und wie lange man darauf warten muss. Daher ist es für mich ein interessanter Perspektivenwechsel, einmal in die Rolle eines Mitarbeiters in der Gastronomie zu schlüpfen. Ich habe mir dafür das Schloß-Hotel Petry in Treis-Karden ausgesucht. „Wählen Sie den Tag aus, an dem Sie vorbeikommen wollen. Arbeit ist immer genug da“, schrieb mir Chefin Judith Bell in einer E-Mail im Vorfeld. Ich wähle einen Donnerstag und es sollte sich bewahrheiten.