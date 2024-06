Plus Neef Blitzeiche übersteht etliche Einschläge: Um Baum in Neef ranken sich viele Geschichten Von Ulrike Platten-Wirtz i "Die Nääwer Pedsches Trampeler" Simona Gietzen (von links), Pia Blümling, Heinz Blümling, Thomas Göbel, Tanja Göbel, Hans Gietzen pflegen die Anlage um die Blitzeiche. Foto von Franz Josef Kreuter Foto: Franz Josef Kreuter Eine rund 300 Jahre alte Eiche auf dem Neefer Schopp ist nicht wegen ihres von Blitzeinschlägen geprägten Aussehens etwas Besonderes. Das Naturdenkmal hat auch eifrige Kümmerer, und um den Baum ranken sich etliche Geschichten und Erinnerungen. Der gebürtige Neefer Franz-Josef Blümling hat uns einige davon erzählt. Lesezeit: 3 Minuten

Man sieht ihr an, dass sie schon bessere Zeiten hatte. Die Blitzeiche auf dem Neefer Schopp ist mit rund 300 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen. In der Mitte des hochgewachsenen Stamms klafft ein großes Loch. Ein Zeichen dafür, dass der Baum seinem Namen alle Ehre ...