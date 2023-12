Bistro an der Geierlay-Brücke: 200.000 Euro für Sosberg

Bis zu 200.000 Euro stellt die LAG der Gemeinde Sosberg zur Verfügung für ein Brücken-Bistro an der Geierlay-Hängeseilbrücke mit öffentlicher Toilette und Spiel- und Bewegungsplatz. Mit Mitteln des Landes für ländliche Entwicklung sollen zwei Projekte bezuschusst werden.

Weitere Gelder für Begegnungscafé und Hofladen

Maximal 200.000 Euro stehen für ein Gebäude in Dörth mit Begegnungscafé, Hofladen und Kreativraum bereit. Die Ortsgemeinde Horn kann bis zu 473.000 Euro erhalten für den Umbau der ehemaligen Schule in ein Multifunktionsgebäude als neuen sozialen Mittelpunkt im Dorfkern. Die LAG beschloss auch ein neues Jugendprojekt für etwa 250.000 Euro mit einer Laufzeit von über vier Jahren, mit dem Jugendliche stärker an der Gestaltung ihrer Heimat beteiligt werden sollen, so die Pressemitteilung.