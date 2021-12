In Berlin überreicht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 24. Januar den „Großen Stern des Sports“ in Gold. Mit großen Hoffnungen blickt der Turnverein Eintracht 1862 Cochem in Richtung Hauptstadt: Nachdem der TV Anfang November auf Landesebene bereits mit dem „Großen Stern des Sports“ in Silber für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet wurde, tritt er nun für Rheinland-Pfalz im Rennen um den Bundessieg und den begehrten „Großen Stern des Sports“ in Gold an.