Cochem

Die Martinsumzüge und auch die geplanten Martinstreffen in Cochem können nicht in der gewohnten Form stattfinden. Doch das Lauftreffleiterteam des TV Cochem hat sich eine alternative Aktion ausgedacht: „Bewegungssteine“ können in einem individuellen Lichter- und Laternenspaziergang ausgebracht werden. „Dazu würden wir gerne vorab Bilder von Bewegungssteinen mit Martinslaterne posten“, heißt es in der Einladung des Lauftreffs Cochem.