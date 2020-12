Treis-Karden

Deutliche Kritik am geplanten Windpark auf dem Beurenkern zwischen Mörsdorf und Treis-Karden hat der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz geäußert. Für den Rheinischen Verein würde ein solches Projekt die Kulturlandschaft Mosel entwerten und auch eine Gefahr darstellen für das Vorhaben der Region, den Unesco-Status eines Weltkulturerbes für das Moselgebiet zu erlangen, konterkarieren, heißt es in einem Schreiben an den Simmerner Landrat Dr. Marlon Bröhr, das der RZ vorliegt.