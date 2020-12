Betrunken in die Baustelle: 39-Jährige ignoriert Sperrung bei Cochem – Auto stürzt fast auf Radweg

Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 11:47 Uhr

Wie die Polizei Cochem am Mittwoch auf RZ-Anfrage mitteilte, war die Frau gegen 17.30 Uhr auf der eigentlich gesperrten Strecke von Cochem in Richtung Valwig unterwegs. Nachdem sie mit ihrem Auto von der Straße abgekommen war, befand sich der Pkw kurz davor, von einem Böschungsabsatz in Richtung Radweg an der Mosel abzustürzen. Der gewohnt schnell ausrückenden Freiwilligen Feuerwehr Cochem gelang es jedoch, das Fahrzeug rechtzeitig zu sichern. Die verunglückte Fahrerin gab bei der Polizei freiwillig eine Atemalkoholprobe ab – Resultat: 2,66 Promille. Es folgte das in solchen Fällen Übliche: Der 39-Jährige wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. An dem Auto entstand Totalschaden. dad