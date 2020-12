Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 17:56 Uhr

Besuchszeiten stark eingeschränkt oder sogar untersagt

Um die bestmögliche Versorgung der Patienten zu gewährleisten und diese zu schützen, wurden die Besuche im Marienkrankenhaus in Cochem für zunächst 14 Tage eingestellt. In dringenden Fällen werden Ausnahmen ermöglicht. „Wir bitten Angehörige um Verständnis, dass die Beurteilung eines dringenden Falles ausschließlich dem Fachpersonal obliegt und dieses angehalten ist, die Gesunderhaltung der Patienten und aller Mitarbeitenden in den Vordergrund zu stellen.