Plus Leienkaul Beste Laune in Leienkaul: Weihnachtsmarkt dient gutem Zweck „Leise rieselt der Schnee ...” hätte man sich noch gefallen lassen! Doch der anhaltende Nieselregen war zum beliebten Benefiz-Weihnachtsmarkt im rund 400 Einwohner zählenden Eifeldorf Leienkaul nicht willkommen. Davon ließen sich aber weder die Besucher noch die Gastgeber ihre gute Laune verderben. Von Thomas Esser

Während Letztgenannte zur Eröffnung noch eilig mehrere Zeltpavillons installierten, hatten sich die anrückenden Marktfreunde in dem Wetter angepasste Outfits gehüllt. So war die Lust auf süßen Glühwein bei den meisten Besuchern doch größer als der Frust über das schlechte Wetter. Denn schnell war an dessen Ausgabestelle gern gesehener Hochbetrieb angesagt. Tannenbaumrodelbahn ...