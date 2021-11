Best of Cinema: Cochemer Kino bringt Klassiker auf Leinwand

Seit Oktober beteiligt sich das Cochemer Apollo-Kino an einer neuen Filmreihe, die alte Filmklassiker auf modernen Leinwänden zu neuem Glanz verhilft: „Best of Cinema“. An jedem ersten Dienstag im Monat kehren Kultfilme und Evergreens ins Rampenlicht zurück. Los ging es im Oktober mit Francis Ford Coppolas Drama „Die Outsider“ aus dem Jahr 1983 (mit Tom Cruise, Patrick Swayze und Matt Dillon). „Das ist schon nicht schlecht gelaufen“, hält Apollo-Inhaber Maximilian Bugdahn fest. Doch, wie jede neue Reihe, brauche auch diese eine gewisse Anlaufzeit. Die wird sie bekommen, denn „Best of Cinema“ ist auf ein ganzes Jahr angelegt. Und Bugdahn könnte sich durchaus noch mehr vorstellen.