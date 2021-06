Besonderer Tour-Bus hält auch in Kaiseresch: Tickets für die Fantastischen Vier ergattern

Ein ganz besonderer Tour-Bus macht am Freitag, 11. Juni, in Kaisersesch halt. Mit an Bord: Tickets für fünf außergewöhnliche Open-Air-Konzerte der Fantastischen Vier. Sie bilden den Höhepunkt einer groß angelegten Aktion der Volksbanken Raiffeisenbanken und der deutschen Kultband die Fantastischen Vier. „Deutschlandweit rufen wir gemeinsam Macherinnen und Macher, Fans und Hoffnungsträger dazu auf, zu teilen, was sie nach vorne schauen lässt, und zu mehr Zuversicht zu inspirieren“, heißt es in der Pressemitteilung.