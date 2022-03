Um die anfallenden Kosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu decken, hat der Kreistag bei seiner Sitzung in Lutzerath einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 1,6 Millionen Euro zugestimmt. Der Kreis rechnet insgesamt mit Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge von annähernd drei Millionen Euro in diesem Jahr.