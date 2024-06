Plus Zell

Berühmter Zeller Baumeister erhält eigenen Platz: Otto Finé wird Namensgeber für Fläche um neue VG-Verwaltung

Von Johannes Kirsch

i Ein Ort der Zusammenkunft solle der Otto-Finé-Platz im Herzen der Moselstadt Zell werden, sagte Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen bei der feierlichen Einweihung. Und die Bürgerinnen und Bürger der Schwarze-Katz-Stadt machten es ihm gleich recht und versammelten sich in Scharen ringsum die imposante Linde im Mittelpunkt des Platzes. Foto: Johannes Kirsch

Der Umzug der Zeller Verbandsgemeindeverwaltung in einen Neubau im Februar war ein Meilenstein. Nicht nur in Sachen architektonischer Eleganz und Energieeffizienz, sondern auch im Hinblick auf das Großprojekt der Umgestaltung des Moselvorgeländes zum „MoselPark Zell“. Dieses Vorhaben entwickelte sich am Wochenende um einen weiteren Meilenstein weiter. Denn der Platz, der sich zwischen altem und neuem Verwaltungsgebäude der VG Zell befindet, wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben.