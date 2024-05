Berthold Schäfer möchte Ortsbürgermeister in Alflen bleiben: „Das Wohl der Gemeinde steht im Vordergrund“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Berthold Schäfer, ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Beruflich bin ich als Gerichtsvollzieher hier in unserem Kreis Cochem-Zell tätig. In der Freizeit bin ich aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Alflen und habe mich über 17 Jahre als Wehrführer engagiert.

Mein politischer Werdegang

Seit 2009 gehöre ich dem Gemeinderat in Alflen an und wurde 2014 zum Ersten Beigeordneten gewählt. Ortsbürgermeister in meiner Heimatgemeinde Alflen bin ich seit 2019.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Gemeinsam und verantwortungsvoll möchte ich mit dem neuen Gemeinderat die nächsten Schritte in die Zukunft für meine Heimatgemeinde gehen. Hierzu zählt neben der Entwicklung des Gewerbegebietes und der Erneuerung des Dorfplatzes auch die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem neuen Gebäude der Kindertagesstätte. Mit dem jetzigen Rat wurde eine Straßenzustandserfassung beschlossen, auf deren Grundlage in Zukunft eine Sanierung der Dorfstraßen erfolgen wird.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Die Gemeinde muss sich für die Zukunft neue Einnahmequellen erschließen, die nicht nur abhängig von zeitlich begrenzten Gewerbesteuereinnahmen auf dem Fliegerhorst Büchel sind. Daher ist es wichtig, dass wir vernünftige und solide Gewerbeeinahmen aus einem Gewerbegebiet erzielen können. Weiter müssen die Gemeindestraßen in Angriff genommen werden.

Das sind meine Ecken und Kanten

Das Wohl der Gemeinde steht im Vordergrund!

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam handeln, gemeinsam bewegen!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.