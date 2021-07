Motoren und Pumpen von Kläranlagen verbrauchen viel Strom – genug, um über mögliche Einsparpotenziale nachzudenken. Dazu wurde von der Verbandsgemeinde Ulmen eine Studie in Auftrag gegeben. Diese soll zeigen, wo sich Investitionen in die Infrastruktur lohnen werden. Zudem gibt es seit zwei Jahren eine Förderung des Bundes für Klimaschutzmaßnahmen, die von Kommunen in Anspruch genommen werden kann.