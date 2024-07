Plus Cochem/Ernst

Benefizkonzert des Cochemer Lionsklub: Polizeiorchester musiziert zugunsten von Flutopfern

i Past-Präsindet Mario Peiker (von links) und Fank-Michael Uhle, Präsident des Cochemer Lionsklub, zeichnen für die Organisation des Benefizkonzerts in den Ernster Moselwiesen verantwortlich. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Nach der Flutkatastrophe an der Ahr vor drei Jahren war der Lionsklub Cochem einer von denjenigen, die spontan ihre Hilfe anboten. In Zusammenarbeit mit benachbarten Serviceklubs wurden beispielsweise Hunderte von Kühlschränken gespendet sowie eine stattliche Summe an Bargeld gesammelt, die den Flutopfern schnelle Hilfe brachte. Wie die Unterstützung fortgeführt wird.