Plus Büchel

Benefiz-Darts-Turnier: Lukas Maschino kann seinen Titel verteidigen

Von Thomas Esser

i Zufriedene Gesichter bei den Darts-Spielern und -Fans aus der Region. Das Benefizturnier stieß auf großes Interesse. Foto: Thomas Esser

Im Sportlerheim des Eifelortes ging es am Wochenende wieder pfeilschnell zur Sache. Das Ganze im Rahmen eines Benefiz-Darts-Turniers, welches mittlerweile im Ort seine fünfte Neuauflage erfuhr. In diesem Zusammenhang hatte Veranstaltungsleiter und Organisator Björn Schneiders mit seinem Team wieder beeindruckende Arbeit geleistet und die Unterkunft der Sportler in eine multifunktionale Darts-Arena verwandelt.