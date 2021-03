Belastungen in Familien: Immer miteinander im Gespräch bleiben

Es ist kein Geheimnis, dass die Corona-Krise vor allem für Familien mit Kindern eine Belastungsprobe ist. Homeoffice und Homeschooling oder gar Arbeitslosigkeit der Eltern, Geldsorgen, kaum Bewegungsfreiheit für Kinder, keine Privatsphäre in kleinen Wohnungen und kein Ende abzusehen: Ausnahmesituationen, die extrem nerven können und manchmal dazu führen, dass sich Frust in Gewalt entlädt. Bundesweit gesehen vermelden die verantwortlichen Stellen eine Zunahme an häuslicher Gewalt. Im Kreis Cochem-Zell verzeichnet die Statistik noch keinen Anstieg der bekannt gewordenen Fälle. Dennoch stellen Jugendamt, Interventionsstelle und Lebensberatung erhöhten Beratungsbedarf wegen zunehmendem Stress in Familien fest.