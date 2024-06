Plus Moselkern Beitrag zur Infrastruktur im Kreis Cochem-Zell: Moselkern freut sich über E-Ladepunkte i Florian Kaufmann (von links), Bürgermeister Peter Mayer, Nicole Jobelius-Schausten und VG-Bürgermeister Wolfgang Lambert bei der Inbetriebnahme der E-Ladesäule in Moselkern. Foto: Kim Maren Mayer Die Cochem-Zeller Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ist jetzt durch zwei neue Ladepunkte in Moselkern erweitert worden. Die Gemeinde freut's – etliche Gäste vermutlich auch. Lesezeit: 3 Minuten

In Moselkern hat es eine kleine Feierstunde zur Inbetriebnahme der E-Ladesäule am Festplatz gegeben. Bürgermeister Peter Mayer begrüßte den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, Wolfgang Lambertz, und Nicole Jobelius-Schausten von den Kreiswerken Cochem-Zell, dem Eigenbetrieb Klima & Energie. Fördergeld des Bundesverkehrsministeriums genutzt Auch in Moselkern können Gäste und Bewohner ihre E-Autos öffentlich laden. ...