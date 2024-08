Beim Aussteigen aus dem Auto von vorbeifahrendem Pkw erfasst: Polizei sucht Zeugen

Von einem Auto erfasst und verletzt wurde eine Person am Donnerstagnachmittag in Cochem. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Von einem Auto erfasst wurde ein Mensch am Donnerstag auf der B 49 in Cochem. Die Polizei sucht Zeugen.

Von einem Auto erfasst wurde ein Mensch am Donnerstag auf der B 49 in Cochem. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Robert Michael/dpa

Anzeige

Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 14.50 Uhr in der Moselstraße (B 49) in Höhe der Hausnummer 24 (ehemalige ED-Tankstelle).

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand fuhr ein weißer Pkw, vermutlich ein Toyota, aus Richtung Ernst kommend in Fahrtrichtung Klotten. Hierbei übersah der Fahrer eine Person die aus ihrem am rechten Fahrbahnrand parkenden Wagen ausstieg. Der weiße Wagen erfasste diese Person und die Fahrertür und fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Klotten. Die verletzte Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen sollen sich der Polizeiinspektion Cochem melden: Tel. 02671/9840.