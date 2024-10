Plus Beilstein Beilstein leuchtet: Burg Metternich und Gassen werden illuminiert i In ein magisches Licht werden die Gassen von Beilstein am 26. Oktober getaucht. ⋌ Foto: Jan-Gerrit Baumann Der romantische Moselort mit seinen schönen Fachwerkhäusern, der Klostertreppe und der Burg Metternich wird am Samstag, 26. Oktober, ab 18.30 Uhr Schauplatz einer Illumination. Nach der Nürburg, der Burg Eltz, dem Deutschen Eck in Koblenz, sowie dem Kreuzgang im Trierer Dom illuminiert der Lichtkünstler Peter Baur nun die historischen Gebäude und die Burganlage der Burg Metternich. Lesezeit: 1 Minute

„Die ohnehin schon beeindruckenden Gebäude und Gassen werden für einen Abend in einem völlig neuen Licht erscheinen und die Besucher begeistern“, teilt der Veranstalter mit. Neben dem Rundweg durch den Ort und über die Burg gibt es an vielen Stellen die Möglichkeit, in gemütlichen Weinstuben, Weinkellern und Gaststätten einzukehren. Der Eintrittspreis ...