Cochem-Zell

Bei einem digitalen Bundesparteitag hat die CDU den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. In einer Stichwahl setzte Laschet sich mit 521 zu 466 Delegiertenstimmen gegen Friedrich Merz durch. Der dritte Bewerber, Norbert Röttgen, war schon noch dem ersten Wahlgang aus dem Rennen. Doch was halten die Cochem-Zeller Christdemokraten von ihrem neuen Bundesvorsitzenden? Was trauen sie ihm mit Blick aufs laufende Superwahljahr zu?