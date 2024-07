Plus Kaisersesch

Beigeordnetenwahl in der VG Kaisersesch: Die Freien Wähler gehen leer aus

Bei der Wahl der Beigeordneten in der Verbandsgemeinde Kaisersesch gab es in der ersten Sitzung des neuen Rates lange Gesichter. Die Freien Wähler gingen leer aus, während die CDU, mit rund 38,5 Prozent stärkste Fraktion im Rat, wieder zwei Ämter für sich beanspruchen kann. In Bezug auf die Beigeordneten bleibt in der Verbandsgemeinde Kaisersesch alles beim Alten.