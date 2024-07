Plus Lieg

Bei Lieger Kirmes der Toten gedacht: Mahnende Worte gegen Hass, Gewalt und Terror

Von Heinz Kugel

i Bei der Lieger Kirmes wurde auch in diesem Jahr wieder der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Foto: Heinz Kugel

Die Kirmes in der Hunsrückgemeinde ist alle Jahre wieder ein festlicher Höhepunkt, der seinen Anfang nimmt mit dem Aufstellen des Kirmesbaumes durch den Musikverein. Im Festgottesdienst erinnerte Pastor Hermann-Josef Floeck an den heiligen Goar, dem Schutzpatron der Lieger Pfarrkirche, der im sechsten Jahrhundert am Rhein und auch in der Umgebung missionierte.