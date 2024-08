Bei Büchel: Fasten für den Frieden

Anzeige

In einer Pressemitteilung heißt es, man wolle vor der „gestiegenen Gefahr eines Atomkriegs“ mit einer Fastenaktion warnen. Am Dienstag, 6. August, beginnt die Aktionswoche um 8.15 Uhr mit einer Mahnwache der Quäkergruppe auf der Friedenswiese am Fliegerhorst Büchel.

Infostand und mehr

Nachmittags hat die Quäkergruppe einen Infostand auf dem Carlfritz-Nikolay-Platz in Cochem mit Vorträgen und Musik, Kranich-Falten und Luftballon-Aktion. Am Mittwoch, 7. August, hat sie ebenfalls nachmittags einen Infostand dort, es gibt Impuls-Vorträge. Am Donnerstag, 8. August, ab 11 Uhr und Freitag, 9. August, ab 6 Uhr ist eine ganztägige Mahnwache am Fliegerhorst Büchel mit Fastenkampagne geplant. red