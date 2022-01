Die Verbandsgemeinde Cochem will in diesem Jahr größere Anstrengungen im Hochwasserschutz unternehmen, ebenso aber auch für eine gute Ausstattung der Feuerwehren und für die Schulentwicklung. Dies kündigte VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz unter Hinweis auf entsprechende Beschlüsse des Verbandsgemeinderates in einer Mitteilung an die Bürgerinnen und Bürger der VG Cochem an, die im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Sein Motto dabei lautet: „Begonnenes fortführen, Neues beginnen“.