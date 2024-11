Plus VG Cochem

Bedrohter Schmetterling: Initiativen sollen den Mosel-Apollofalter retten

Von Dieter Junker

i Der Apollofalter ist gefährdet. Mit verschiedenen Maßnahmen will man verhindern, dass er ausstirbt. Foto: Dieter Möhring (Archiv)

Der Mosel-Apollofalter ist in Gefahr. Der Schmetterling, der weltweit nur an der Mosel vorkommt, ist vom Aussterben bedroht. Umwelt- und Naturschützer wollen gemeinsam Initiativen starten, um den seltenen Falter zu retten. Auch die Verbandsgemeinde (VG) Cochem will diese Projekte unterstützen.