Die Kreiswerke spielen in der Kreispolitik eine bedeutendere Rolle. Was mal als Kreiswasserwerk begann, hat sich mittlerweile zu einem wichtigen unternehmerischen Player im Kreis entwickelt. Das untermauern nicht nur die Bilanzzahlen der Eigenbetriebe, das zeigt sich auch darin, dass seitens der Parteien im Kreistag zunehmend über die Ausrichtung der Kreiswerke diskutiert und die Arbeit der Eigenbetriebe stärker in den Blick genommen wird.